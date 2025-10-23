Un ’Treno delle storie’ in provincia: "Lanciamo il turismo sostenibile"

Un treno che non collega solo luoghi, ma persone, memorie e immaginari per portare l’arte dove non ti aspetti di trovarla. È questo lo spirito de ‘Il Treno delle Storie’, il progetto ideato e organizzato da Officina Teatrale A_Ctuar, che sabato 25 ottobre tornerà a far viaggiare il pubblico lungo la linea Ferrara-Fiscaglia-Codigoro, trasformando vagoni e stazioni in un grande palcoscenico itinerante. I dettagli illustrati ieri al Centro Ancescao Acquedotto di Ferrara, presenti Sara Draghi e Massimo Festi, ideatori e organizzatori del progetto (Officina Teatrale A_Ctuar), Fabio Tosi, sindaco di Fiscaglia, Chiara Guerci, assessore alla cultura del Comune di Fiscaglia, e Francesco Sovrani, vicesindaco e assessore del Comune di Fiscaglia. Il progetto è realizzato con il finanziamento della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Fiscaglia, con il patrocinio dei Comuni di Ferrara e Codigoro. "È un progetto che ci piace particolarmente – ha spiegato il sindaco di Fiscaglia Tosi – perché valorizza la memoria dei luoghi ma anche perché porta nuove persone a conoscere Fiscaglia e i suoi territori. Da tempo lavoriamo per promuovere forme di turismo lento e sostenibile, e Il Treno delle Storie è un esempio perfetto: unisce cultura, partecipazione e scoperta del territorio. Abbiamo voluto sostenere e finanziare il progetto insieme alla Regione proprio perché ha un impatto concreto: porta più di duecento persone in visita sul nostro territorio, fa rivivere le piazze e le vie dei nostri centri storici e coinvolge le scuole, creando un legame tra generazioni. È un salto nel passato che fa bene a tutti, e che mantiene viva la memoria collettiva".

I posti sul treno delle 14.45 da Ferrara sono già esauriti, ma restano gli ultimi posti sul treno extra delle 15.35 da Codigoro e delle 13.46 da Ferrara. Sui treni delle 13.46 da Ferrara e delle 15.35 da Codigoro non saranno presenti i narratori, ma verrà distribuita una traccia audio con le storie del viaggio. Per chi non riuscirà a viaggiare sul treno, la partecipazione agli spettacoli di Migliarino è libera e gratuita, senza prenotazione. Il vicesindaco Francesco Sovrani e l’assessore Chiara Guerci hanno precisato che sarà possibile parcheggiare in Piazza della Libertà, a pochi metri dalla piazza principale dove si svolgeranno gli spettacoli, in Piazza Sandro Pertini, oppure nei normali spazi di sosta del centro, che resteranno accessibili. Il ritrovo per il pubblico è previsto alle 15.40 nel piazzale della stazione di Migliarino, dove inizieranno i primi spettacoli con l’artista Rodolfo Bandiera e i bambini della scuola primaria di Migliarino.