Un tributo agli U2 con gli Achtung Babies

Stasera alle 21 all’Holiday Village Florenz a Lido degli Scacchi, appuntamento con ‘Rock the Beach’. Saranno gli Achtung Babies a intrattenere il pubblico con un concerto tributo a una delle rock band più influenti di sempre, gli U2. Gli Achtung Babies nascono nel 1993 a Roma. Si esibiscono per la prima volta al teatro Palladium, dove portano in scena il primo evento di tributo agli U2 al mondo, ovvero un concerto live con un repertorio interamente dedicato alla band irlandese. La voce si sparse e gli Achtung Babies cominciarono prima una fitta serie di concerti a Roma, poi nel resto d’Italia e dopo qualche anno addirittura all’estero. Sono infatti la prima tribute band degli U2 ad esibirsi fuori dai confini della propria nazione, vengono infatti più volte chiamati a suonare in Spagna, Turchia, Svizzera, Olanda, Francia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Macedonia, Monaco. Enrico (voce), Edo (chitarra), Stefano (batteria) e Luca (basso) sapranno coinvolgere il pubblico presente ripercorrendo la carriera della mitica band irlandese, ricreandone le sonorità inconfondibili e le atmosfere tipiche dei loro live. Nel corso della serata verrà organizzata una raccolta fondi a favore della fondazione Acaref, uniti per il sostegno a disabili, anziani e malati di atassia.