Un tripudio di sensi al museo di Casa Romei

"Ed è causa che tutti i sensi insieme con l’occhio la vorrebbero possedere, e pare che a gara voglion combatter con l’occhio". Un percorso riassumibile in una frase di Leonardo da Vinci non può che meritare particolare attenzione. È il caso della nuova realizzazione inaugurata ieri a Casa Romei (visitabile fino al 23 febbraio), in un momento che ha visti riuniti, per la prima volta, l’ex direttore Andrea Sardo e il nuovo direttore Marcello Toffanello. L’occasione, appunto, è stata la presentazione di ‘Attraversa i tuoi sensi’ progetto curato dal dipartimento di Architettura, in coordinamento con la Direzione regionale musei Emilia-Romagna e il museo di Casa Romei, e finanziato dai fondi del Bando di Public Engagement 2022 di Unife, con il contributo della Camera di commercio. "In qualità di nuovo direttore di Casa Romei non posso che essere felice – afferma Toffanello – mi sono ritrovato con questa iniziativa interessante: si tratta di un invito a godere del museo non solo con la vista, ma con tutti i cinque i sensi, in una sorta di sinestesia".

L’idea è nata in primis da Manuela Incerti (Unife) e da Sardo, che si è detto "felice del subentro di Marcello Toffanello nel compito di gestire Casa Romei e Casa Minerbi: le residenze sono in ottime mani. Il grande lavoro del progetto che presentiamo si deve alla costanza, esperienza e bravura di Manuela Incerti e Stefano Costantini". Come ha spiegato Incerti, sono state inserite nuove installazioni nelle sale di Casa Romei, che coinvolgono vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Ogni installazione è stata preparata con estrema cura, grazie anche alla collaborazione di diversi professionisti ed esperti: "ognuno ha portato la propria idea, competenza e capacità: abbiamo coinvolto una cinquantina di persone". Un lavoro impressionante, abbellito dalla presenza – durante l’inaugurazione – dei figuranti della contrada di Santa Maria in Vado, e dai diversi esperti che hanno curato le postazioni. È il caso, per esempio, dello chef Giovanni della trattoria ‘Noemi’, che ha illustrato la tavola allestita in quella che era forse la sala da pranzo del cardinale Ippolito II. E che dire degli stimoli legati all’udito, sperimentabili nell’Alcova o nella sala della Scimmietta, in cui si entra letteralmente nella cappa dell’antico camino? Per la vista, sono stati aggiunti alcuni prodotti audiovisivi e multimediali, ma, certo, basterebbe la bellezza del museo e di alcuni dei suoi beni che possono essere toccati, per stimolare il tatto. Dulcis in fundo, l’olfatto, con le due varietà di rose dipinte nella sala delle Sibille.