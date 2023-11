Un tuffo nel passato con il mercato seicentesco

E’ stato un piccolo tuffo nel passato, la domenica centese, quando in mattinata, in Piazza Guercino, ha preso vita la rievocazione storica del mercato contadino seicentesco, con prodotti e mestieri antichi, ispirato alla tela di Guercino "La Fiera sul Reno Vecchio". Accompagnati da figuranti in costume storico e da mercanti, è stato un viaggio nei sapori che dal passato sono riusciti ad arrivare fino a noi, alcuni con fatica, altri che stanno scomparendo, affiancati a quell’artigianato che i più fortunati conoscono perché chiuso nei bauli delle nonne, come le lenzuola di lino o canapa o antichi mestieri. C’erano così in mostra spade e lance tipiche del ‘600, ma anche scoprire i ferri del cerusico, cioè la figura dalla quale poi è nato il chirurgo, riproducendo l’attrezzatura da documenti e testi, seguendo i dettami dell’archeologia sperimentale. Si è visto come un’artigiana incidesse le lettere su pendenti, usando punzoni, incudine e martelletto, come potessero essere antichi profumatori in gesso, poi vecchi strumenti di filatura per ammirare chi faceva i cesti con il salice da vite o l’impagliatore di sedie. Poi, i cibi con gli antichi grani, le ormai scomparse piccole mele Lavinia, il nespolo o il tarassaco, riportando la memoria anche alle nonne che un tempo cercavano e riconoscevano i cosiddetti ‘cioccapiatti’.