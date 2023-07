Un tuffo nel passato: rivive la discoteca J&J Ospiti i dj’s Roberto Veronese e Luca Antolini

Questa sera, al Lido di Pomposa, rivive la discoteca del Lido degli Scacchi in voga negli anni 90 gestita e ideata da Ivo Monterastelli. Il Remember J&J inizierà in piazzale Ballardini alle ore 21.30, uno spettacolo con accesso gratuito per tutta la famiglia. Da Piero Pelù a Jovanotti, da Ezio Greggio a Gino Bramieri e Beppe Grillo: sono solo alcuni dei nomi ospitati in passato da J&J. E stasera ci saranno due dj’s importantissimi per il locale, il veronese Roberto Stoppa e il bolognese Luca Antolini. Ideata dalla Starman di Franco Casoni e supportata dai commercianti del Lido di Pomposa la manifestazione viene proposta per omaggiare un periodo storico, supportato dall’intelligenza e tenacia di un grande imprenditore.