Un tuffo nell’età dell’oro di Mogol e Battisti

Arriva stasera (alle 21) al teatro Nuovo, dopo il successo del 2018, lo spettacolo ‘Canto Libero’ che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol-Battisti con un ensemble di musicisti affiatati e dalle lunghe carriere. Dopo i successi in Italia ma anche in Slovenia, Croazia e Montenegro, il primo grande riconoscimento del loro valore artistico arriva a fine 2015 con uno spettacolo sold-out al Teatro Rossetti di Trieste che vede anche la partecipazione straordinaria di Mogol, esperienza che si ripete nel 2017 a Udine e a Grado, riconfermando un rapporto di stima e collaborazione che si ripeterà più volte. Uno spettacolo con alle spalle già 4 trionfali tour teatrali con una presenza di quasi 100mila spettatori.

Canto Libero nasce da un’idea di Fabio ‘Red’ Rosso, già lead vocalist di varie band, e la direzione di Giovanni Vianelli, proponendo uno spettacolo che va ben oltre alla semplice esecuzione di cover: rilegge gli originali mantenendo aderenza, cercando di non risultare mera copia, mettendoci personalità, sensibilità musicale e facendo emergere l’anima blues e rock di Battisti. "Dopo aver studiato molto la sua musica, Battisti mi ha sorpreso ancor di più, il più grande artista che abbia mai attraversato il panorama musicale italiano, per quantità e qualità di brani – dice Rosso – È uno spettacolo studiato nei minimi dettagli, nulla è lasciato al caso, arrangiamenti curatissimi, dinamiche e scenografie, videoproiezioni. Insomma, ci abbiamo messo il cuore".

Poi il bassista, in forza anche alla band metal di successo planetario Rhapsody of Fire. "Lo studio delle linee di basso è stato minuzioso – dice Alessandro Sala –, il mio è lo strumento che deve ricalcare il più possibile l’originale. Le linee sono quelle scelte da Battisti al 98%. Suonare le canzoni di Battisti nel periodo Mogol è difficile per un motivo non riscontrabile altrove: le parole sono talmente potenti e preponderanti che ti distraggono dalla musica". E il direttore musicale. "Cerchiamo solo il sound giusto nei limiti delle nostre possibilità – spiega Giovanni Vianelli – non lo facciamo in modo attuale ma volutamente classico e fregandocene delle attuali esigenze del mercato. Nella nostra band ogni musicista ha il suo stile ed è amato per il suo stile. Io mi preoccupo di incanalarlo nella canzone".