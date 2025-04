Un uovo di cioccolato gigante per i bambini della Pediatria di Cona

Il personale dell’emergenza territoriale 118 ha compiuto un bellissimo gesto di solidarietà in occasione delle festività pasquali, donando un grande uovo di cioccolato fondente al reparto di Pediatria dell’azienda ospedaliero universitaria Sant’Anna. L’iniziativa è nata da una cena conviviale organizzata dal personale del 118, durante la quale, attraverso una lotteria interna autofinanziata, è stato raccolto un fondo destinato all’acquisto di materiale utile per il servizio. Il primo premio della lotteria era un uovo di cioccolato gigante da quattro chili. Tuttavia, in un gesto di grande sensibilità, i sanitari hanno deciso di comune accordo di donare l’uovo ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Cona anziché assegnarlo al vincitore della lotteria.

"Abbiamo organizzato una cena di reparto, come consuetudine per Pasqua, e nell’ambito di questa iniziativa è nata l’idea di una lotteria per raccogliere fondi per il nostro servizio – ha commentato Marco Orioli, dirigente infermieristico dell’Emergenza Territoriale 118 –. Quando è stato vinto questo grande uovo di cioccolato, abbiamo subito pensato che sarebbe stato un bel gesto donarlo ai bambini della Pediatria. Ci siamo messi in contatto con la coordinatrice infermieristica e siamo felici di aver portato un po’ di gioia ai piccoli pazienti".