Un vademecum per risparmiare "Difendiamoci dal caro bollette"

Istruzioni per l’uso contro il caro bollette. O meglio: come risparmiare energia e relative spese, in casa e nelle imprese. E’ questo il motivo ispiratore di un vademecum che è stato pubblicato dal comune di Argenta. E che spiega cosa fare per evitare gli sprechi di luce, gas, acqua, Ma che dà anche informazioni sul corretto comportamento per il riciclo di materiali e rifiuti: vedi ad esempio la carta, vetro, plastica, umido. Si tratta in sostanza di una semplice guida, ma con tanti accorgimenti da adottare in famiglia, nelle aziende, in negozi ed uffici. Consigli utili insomma, che aiutano a ridurre i consumi. E che, al tempo stesso, servono anche a preservare l’ambiente. Nel mirino di questo prontuario: riscaldamento ed aria condizionata, elettrodomestici, illuminazione, cucina, bagno, computer, stampanti, tv, ascensori.

n.m.