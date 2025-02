Un viaggio in compagnia di Ravel. Bavouzet sulle note del pianoforte

Il viaggio di Jean-Efflam Bavouzet nel pianoforte di Ravel. Oggi, alle 20,30, al Teatro Comunale Claudio Abbado la stagione 2024/2025 di Ferrara Musica prosegue con un atteso concerto, di cui sarà protagonista il pianista francese Jean-Efflam Bavouzet, cui toccherà il compito di riunire in un’unica serata tutta l’opera pianistica di Maurice Ravel. In considerazione della maggior lunghezza del programma musicale, sono previsti due intervalli. L’appuntamento è il quarto dei cinque recital pianistici proposti nella stagione.

Bavouzet è considerato un campione della musica francese, anche di quella meno nota, grazie alle sue pluripremiate incisioni discografiche che includono varie integrali: oltre all’opera pianistica di Ravel, quella di Debussy, le Sonate per pianoforte di Beethoven e di Haydn, i Concerti per pianoforte di Mozart e l’integrale dei Concerti per pianoforte di Prokof’ev e di Bartók. Le sue impeccabili esecuzioni sono caratterizzate da grande eleganza e personalità e riscuotono sempre ampio successo di pubblico. Nato nella città bretone di Lannion, Bavouzet ha intrapreso lo studio del pianoforte a Metz, per poi completarlo a Parigi. Si è perfezionato con Paul Badura-Skoda, Nikita Magaloff e György Sándor. Nel 1986 si è aggiudicato il primo premio alla Beethoven International Piano Competition Köln, e nel 2008 è stato il primo vincitore assoluto dell’Elite Prize a Pechino per la sua integrale delle Sonate per pianoforte di Beethoven e Icma Artist of the Year nel 2012. Collabora con le più prestigiose orchestre e con i direttori più rinomati.

Biglietti da 3 a 25 euro. Riduzione del 50% per i giovani entro i 30 anni, biglietto a 5 euro per gli studenti universitari e a 3 euro per gli allievi di Conservatorio.