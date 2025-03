Un viaggio in radiofrequenza: cent’anni di radio

Il 6 ottobre 1924 il primo annuncio in Italia. All’epoca c’era lo Uri (Unione Radiofonica Italiana). Nel 1946 nasce Radio Ferrara, la prima radio libera italiana anche se illegale poiché il monopolio era dello Stato. Nel 1976 nascono le radio libere, private, locali. Nel Ferrarese, dove quel fenomeno rivoluzionario ebbe uno sviluppo prolifico, coinvolgendo decine e decine di ragazzi, le radio erano tra le 20 e le 30. Oggi a Ferrara esistono solo due radio ‘tradizionali’, ossia a flusso continuo: radio Dolcevita e Radio Sound che trasmette da Codigoro.

Le radio, si dividono in due grandi gruppi, quelle locali (es: radio Sound; radio Dolcevita) e quelle nazionali (es: radio Deejay, radio Rtl). Un tempo, non c’erano programmi tv che trasmettevano partite di calcio, erano i conduttori radiofonici, alla radio, a commentarle, il che è molto più difficile delle telecronache (ancora oggi esistono radio che lo fanno). Si trasmettevano poi interviste spesso surreali ai politici dell’epoca, ma soprattutto tanta musica con dediche e richieste del pubblico. Poi, anno dopo anno, con l’avvento dei network, le piccole emittenti spariscono. Luciano Ligabue ha dedicato il film Radiofreccia proprio al mondo della radiofonia degli anni Settanta, in cui ‘radio libere’ era sinonimo di ‘radio privata’. Il film si ispira a una vera radio libera di Correggio, Radio King.