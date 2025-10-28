Un viaggio nel mondo di Ercole e Acheloo

Dopo la prima assoluta del divertimento drammatico di Agostino Steffani ‘La Lotta d’Ercole con Acheloo’ raffinato esempio di melodramma barocco, andato in scena sabato all’ex teatro Verdi, che ha visto protagonisti giovani studenti provenienti da istituzioni italiane ed europee guidati dal maestro Antonio Greco, con la regia e drammaturgia di Danilo Rubeca e la visual project director Sara Caliumi, il mondo mitologico di Ercole e Acheloo verrà riproposto da domani al 6 novembre sempre all’ex teatro Verdi sotto forma di installazione sonora interattiva, da Tempo Reale, il centro di ricerca, produzione e formazione in musica elettronica e nuove tecnologie musicali fondato da Luciano Berio a Firenze nel 1987.

Oolehca si ispira alla figura di Acheloo, noto come il Dio-fiume, che combatte con Ercole, incarnando la sua natura multiforme e la sua capacità di trasformarsi in entità molto diverse tra loro. L’installazione riprende idealmente l’opera ‘La Lotta d’Ercole Con Acheloo’ di Agostino Steffani riproponendone il suono secondo un principio di continua trasformazione, guidata anche da un sistema interattivo in grado di essere controllato dal pubblico. A partire dalla registrazione originale della versione suonata e cantata dell’opera a Ferrara, una serie di costanti modulazioni agiscono, scena per scena, sul suono e sulla sua restituzione nello spazio, sorprendendo l’ascoltatore con una drammaturgia timbrica e spaziale imprevedibile e sempre diversa. Si tratta quindi di una rilettura trasfigurata e cangiante dell’opera originale, in grado di generare un lavoro di significato completamente nuovo e originale.

L’ideazione è di Francesco Giomi, il sound design è curato da Giovanni Magaglio e Francesco Vogli, la realizzazione tecnica e la progettazione dei sistemi interattivi da Francesco Canavese, Giovanni Magaglio, Pierpaolo Ovarini, Francesco Vogli, le luci da Fiammetta Baldiserri, la consulenza artistico-visiva è di Danilo Rubeca, già regista e drammaturgo dell’opera a cui l’installazione è ispirata, la produzione è di Tempo Reale. L’installazione viene inaugurata oggi alle 19 e sarà visitabile gratuitamente fino al 6 novembre la mattina dalle 10 alle 12.30 con due turni di visita per le scuole che già numerose hanno aderito all’iniziativa, e il pomeriggio dalle 17 alle 19.30. Tempo Reale è un centro di riferimento per ricerca, produzione e formazione in musica elettronica e nuove tecnologie musicali. La sua attività è poliedrica: ideazione di eventi, studio sull’elaborazione del suono dal vivo, e sull’interazione tra suono e spazio, unendo creatività, scienza e rigore esecutivo-didattico. Svolge intensa attività sul territorio toscano e nazionale, con collaborazioni che spaziano dal settore musicale, teatrale, della danza fino alle arti visive.