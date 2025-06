Un viaggio nel ‘sé’. Il libro di Mazzotta

Oggi alle 18 al Circolo dei negozianti di Palazzo Roverella, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Laura Mazzotta, medico e specialista in igiene e medicina preventiva. L’evento è organizzato in collaborazione con Ferrara Cambia. "‘La conquista di piacersi’ è il racconto o la guida di un viaggio verso l’accettazione di sé e la valorizzazione personale – spiega l’autrice–: è un titolo che parla alle donne e non solo, invitando a riflettere su quanto sia importante imparare a piacersi".