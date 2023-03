Un viaggio nella musica da camera Melodie per flauto e pianoforte

Oggi alle 10.30 al Ridotto la stagione 20222023 di Ferrara Musica prosegue con il duo formato dal flautista Nicola Guidetti e dal pianista Massimiliano Damerini, che proporrà un itinerario d’ascolto incentrato sul flauto traverso nella musica da camera del Novecento. Il programma sarà arricchito da due brani per pianoforte, tra cui una composizione dello stesso Damerini. Nato a Ferrara, Nicola Guidetti è un flautista specializzato nel repertorio classico e contemporaneo. Si è formato sotto la guida di grandi flautisti come Severino Gazzelloni, Jean-Pierre Rampal, Conrad Klemm e Alain Marion. Ha iniziato presto l’attività concertistica, dedicandosi contemporaneamente all’insegnamento nei conservatori italiani; attualmente è docente al Conservatorio Frescobaldi. Il suo lavoro ha contribuito alla riscoperta di alcuni compositori del repertorio classico italiano come Giovanni Battista Martini, Luigi Boccherini, Ferdinando Carulli, Giuseppe Cambini e Bartolomeo Campagnoli. Pianista e compositore, Massimiliano Damerini ha suonato in alcuni dei più importanti teatri e sale da concerto del mondo. Nel 1997 la Süddeutsche Zeitung lo ha definito uno dei tre massimi pianisti italiani della nostra epoca, con Benedetti Michelangeli e Pollini. La critica italiana gli ha conferito il Premio Abbiati 1992 quale concertista dell’anno. La sua esecuzione di Ausklang di Helmut Lachenmann con l’Orchestra Sinfonica della Rai in prima italiana ha ricevuto un altro Premio Abbiati nel 2006. Il concerto inizia con la Sonata per flauto e pianoforte, scritta nel 1957 da Francis Poulenc per Jean-Pierre Rampal.