Un viaggio nell’arte ferrarese. Visite all’ex chiesa di San Romano

In occasione della Giornata Europea e della XXI Giornata Nazionale degli Amici dei Musei, l’ex chiesa di San Romano ospiterà domani l’evento ’Tesori e progetti del Museo della Cattedrale’, organizzato e promosso dagli Amici dei musei e monumenti ferraresi in collaborazione con i Musei Civici di Arte Antica. Romeo Pio Cristofori, storico dell’arte e conservatore dei Musei Civici di Arte Antica, accompagnerà i visitatori in un viaggio nell’arte ferrarese dall’Alto Medioevo all’Ottocento, illustrando i progetti di riallestimento dello spazio espositivo e i tesori delle sue collezioni di sculture, dipinti, arazzi e miniature. La visita guidata avrà luogo in due momenti della giornata: al mattino alle 10 e nel pomeriggio alle 16. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite email. Luogo emblematico per Ferrara, il Museo della Cattedrale custodisce, tra gli altri, due capolavori ai quali gli Amici dei Musei sono particolarmente legati: ’San Giorgio uccide il drago’ di Cosmè Tura che ne ha ispirato il logo, e ’Madonna con Bambino’ di Antonio Rossellino, che recentemente ha visto l’associazione coinvolta in un progetto di cooperazione ai fini del suo restauro.

L’iniziativa, che vuole dare adeguata risonanza alla preziosa sinergia tra enti pubblici e privati della città, si inserisce all’interno delle celebrazioni della Giornata degli Amici dei Musei organizzata in Italia da Fidam, la Federazione Italiana degli Amici dei Musei, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio d’Europa, della Presidenza della Repubblica e del Ministero della Cultura. L’evento di quest’anno, dal titolo ’Il tuo museo, la nostra passione!’, coinvolgerà numerose associazioni aderenti alla Federazione con l’obiettivo di celebrare l’associazionismo culturale nella gestione e valorizzazione delle risorse museali e patrimoniali del territorio.