Un viaggio sonoro per gli alunni. Dante, una tre giorni di musica

Un viaggio sonoro per l’istituto Dante Alighieri. Si tratta del progetto promosso dall’istituto comprensivo numero 5, diretto da Paola Manzan, realizzato grazie a un finanziamento regionale, con il patrocinio del Comune e giunto alla seconda edizione. Uno spettacolo musicale emozionante, nato in collaborazione con la scuola musicale Theremin di Vigarano Mainarda, guidata da Giorgio Borgatti e dal suo gruppo di lavoro. L’evento si snoda nell’arco di tre giornate: è iniziato ieri e proseguirà fino a domani (le prime due tappe in sala Estense, la terza al centro sociale Il Quadrifoglio di Pontelagoscuro). Gli studenti delle scuole d’infanzia, primarie e secondaria dell’istituto comprensivo saranno protagonisti di esibizioni musicali, che spaziano da formazioni corali a performance orchestrali, risultato di un percorso educativo, che ha permesso loro di esplorare il piacere della musica d’insieme, imparando a condividere per questo tramite emozioni, pensieri e talenti.

Dei due appuntamenti in sala Estense, il primo si è tenuto ieri pomeriggio, con l’esibizione degli alunni della scuola dell’infanzia Merletti, a seguire quelli della scuola primaria Rossetti, precisamente le classi I A, I B, II A, II B e III A. Si prosegue oggi alle 16.30 con gli studenti della scuola primaria Bombonati, classi I A, I B, I C e II B e, alle 18, sempre con la Bombonati, classi II A, II C, III A, III B e III C. Il terzo appuntamento vedrà l’esibizione al centro sociale Il Quadrifoglio a Pontelagoscuro, delle primarie Rossetti (classi IV A e IV B) e Bombonati classi IV A, IV B e IV C, oltre alle classi quinte e l’orchestra Dante.

Un progetto sorto quindi in sinergia con la scuola di musica Theremin di Vigarano Mainarda, che nasce nel contesto del contenitore culturale denominato Casa della musica e delle arti. La scuola di musica Theremin, tecnologia e ricerca per l’educazione musicale e l’inclusione, si pone sul territorio di Vigarano Mainarda, e più in generale nell’Unione dei Comuni dell’Alto Ferrarese, come ente di educazione, istruzione e formazione musicale. Tutto ciò offrendo attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale con la finalità della diffusione della musica in tutte le sue forme, lavorando inoltre sull’inclusione nell’ambito della disabilità e della multietnicità.