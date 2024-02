Un viaggio tra donne, salute e territorio. I nuovi paradigmi del sistema sanitario

Domani dalle 17 alle 19 alla biblioteca Ariostea si terrà la presentazione del libro ‘Donne. Salute. Territorio’. Gli autori ed autrici del volume sono circa 200 professionisti coordinati da Monica Calamai, fondatrice e coordinatrice della community oltre che direttrice delle aziende sanitarie. Il percoso è definito da tre termini che rappresentano la volontà di raccontare dal punto di vista di donne protagoniste la strada che si sta percorrendo verso un modello organizzativo di salute che fa dell’integrazione con il territorio la sua parola d’ordine. Integrazione tra ospedale e territorio, tra figure appartenenti ad ambiti disciplinari diversi, tra professionisti e pazienti, tra professioni tradizionali ed emergenti, tra protocolli specialistici e visione olistica della cura. Un approccio di attenzione alla territorialità che culmina nell’emanazione del decreto ministeriale 77 del 2022, ma è frutto di grandi e progressivi cambiamenti demografici, epidemiologici, economici, tecnologici e culturali, per citarne alcuni macroscopici. Da un lato, quindi, la necessità di un cambio radicale di paradigma, dall’altro l’esigenza di far quadrare la trasformazione in un sistema culturale omogeneo. Questo libro nasce quindi con lo scopo di fornire il punto di vista di innumerevoli professioniste e professionisti sanitari e si pone l’obiettivo di mettere a fuoco l’evoluzione del servizio sanitario sul territorio.