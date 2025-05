Un viaggio tra epoche e culture. Mixxer, il concerto del debutto

Il festival miXXer, ideato e organizzato dal conservatorio Frescobaldi, giunge alla XVIII edizione e debutta oggi a palazzo Naselli Crispi, per poi proseguire venerdì e sabato al Ridotto del teatro Comunale, giardino di palazzo Giulio D’Este, Torrione Jazz Club, Pinacoteca Nazionale e loggiato di palazzo dei Diamanti, grazie alla collaborazione con i numerosi partner istituzionali della città. Ideatore e direttore artistico di miXXer è Stefano Cardi, docente da molti anni al conservatorio e responsabile dell’area musica contemporanea che ha illustrato i contenuti musicali di questa edizione: "Il titolo scelto per questa edizione, ‘Windows’, vuole suggerire le diverse immagini e i contesti che ispirano i compositori dei nostri giorni, come un affacciarsi su paesaggi sonori, vive fonti di idee musicali. La manifestazione è nata con lo spirito di una forte collaborazione tra compositori, interpreti, docenti e studenti, come un laboratorio musicale contemporaneo". Oggi alle 17.30 si terrà il primo concerto del festival. Un viaggio musicale tra epoche e culture animerà il programma che spazia dal barocco di Bach al contemporaneo con una prima assoluta di Andrea Biagioli (Toccata e Largo, 2025), passando per il lirismo romantico di Schubert e le raffinate armonie della bossa nova brasiliana di Jobim, Pixinguinha e Lyra. La voce si intreccia con strumenti antichi e moderni in una fusione timbrica ricca ed originale. Non mancano incursioni nella musica colta del Novecento, con Canto notturno di Giuliano Bracci, e rarità mozartiane come Komm liebe Zither KV351.