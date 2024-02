Un viaggio tra Mozart e Widmann. La Mahler incontra Mitsuko Uchida

È uno degli appuntamenti più importanti della stagione 2023/2024. Oggi alle 16 al teatro Comunale, Ferrara Musica propone il concerto della Mahler Chamber Orchestra, che vedrà per la prima volta a Ferrara, impegnata anche come direttrice, la pianista giapponese Mitsuko Uchida, rinomata per le sue interpretazioni di Mozart e del repertorio tra Settecento e primo Ottocento. E proprio il compositore austriaco è il perno dell’evento: incorniciano il programma due suoi concerti per pianoforte e orchestra, il K. 453 e il K. 482, che verranno eseguiti dalla Mco e da Mitsuko Uchida nel doppio ruolo di pianista e maestro concertatore, intervallati da una composizione di Jörg Widmann, il Choral Quartett, proposto nella sua trascrizione per orchestra e concertato dal primo violino della Mco José Maria Blumenschein.

Il concerto è dedicato idealmente alla memoria di Claudio Abbado, di cui da poco si è ricordato il decimo anniversario della scomparsa. Ferrara Musica e il teatro Comunale, tra le altre iniziative, gli hanno dedicato la mostra fotografica di Marco Caselli Nirmal intitolata ‘Il sorriso di Claudio’, che è allestita e visitabile nella Rotonda Foschini, sotto i portici del teatro e sullo scalone d’onore del Ridotto. Per molti anni orchestra residente di Ferrara Musica, la Mahler Chamber Orchestra è stata fondata nel 1997 da Claudio Abbado ed è uno degli ensemble più affermati nel panorama internazionale. Nella scorsa stagione ha celebrato il suo venticinquesimo anniversario. Mentore e fondatore, Abbado ha ispirato una filosofia nell’orchestra chiamata The sound of listening, ancora alla base di numerose creazioni e collaborazioni con vari artisti. L’ensemble riunisce ventisette nazionalità diverse e raggiunge un vasto pubblico in quaranta Paesi nei cinque continenti. La sua attività raggiunge una comunità globale anche grazie alle residenze annuali presso la Carnegie Hall di New York, il Southbank Centre di Londra, la Philharmonie di Berlino, il Lucerne Festival, l’Heidelberger Frühling, il Mozartwoche di Salisburgo, il Festival de Saint-Denis e il Beijing Music Festival.

Nata a Tokyo e oggi residente a Londra, Mitsuko Uchida ha conquistato le platee di tutto il mondo per l’acutezza intellettuale e la profonda ispirazione con cui interpreta un vasto repertorio che spazia da Mozart, Beethoven e Schubert a Berg, Webern, Schönberg, Debussy e Messiaen. Nel corso della sua carriera ha stretto legami elettivi con orchestre e istituzioni musicali di primo piano.