Un viaggio tra poesia e filosofia . Apertamente ospita Stella N’Djoku

Domani alle 10 nell’aula magna ‘Giulio Einaudi’ (via Savonarola 32) si terrà il terzo incontro di ‘Apertamente’, ciclo di conferenze organizzato dall’istituto Einaudi. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. A incontrare studenti e cittadinanza sarà questa volta Stella N’Djoku (foto tratta dal sito dell’autrice), poetessa svizzera di origini italo-congolesi, studiosa di storia delle religioni all’Università della Svizzera italiana e collaboratrice della Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana (Rsi). Stella N’Djoku è autrice de ‘Il tempo di una cometa’ (Ensemble, 2019), sua prima raccolta di poesie.

Sue poesie sono presenti in ‘Abitare la parola – Poeti nati negli anni Novanta’ (Ladolfi, 2019) e in ‘Dal sottovuoto. Poesie assetate d’aria’ (Samuele Editore, 2020). Altri suoi versi, tradotti in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese, sono apparsi in riviste letterarie nazionali e internazionali. N’Djoku ha conseguito un Bachelor of arts in filosofia con la tesi ‘What’s a man. Shakespeare filosofo tra Stanley Cavell e Harold Bloom’, un Master of arts in scienza, filosofia e teologia delle religioni con la tesi ‘Filosofia del dialogo e seconde generazioni. Da Martin Buber agli Afrodiscendenti’ e ha una specializzazione in Medical humanities, per cui ha scritto un lavoro dal titolo ‘Il lato chiaro delle cose. Il tempo di una cometa come elaborazione del lutto’. Attualmente, oltre a lavorare a un progetto di ricerca nell’ambito delle Scienze religiose, lavora per l’eLearning Lab dell’Università della Svizzera italiana (Usi).