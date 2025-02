Un viaggio tra storia e tradizioni. Gli arcieri ‘assaltano’ il Castello. Gare di tiro in costumi storici

Un attacco al Castello con oltre cento atleti in abiti storici, che si sfideranno nel cuore della città. Nella mattinata di ieri nell’Imbarcadero del Castello si è tenuta, a cura della Compagnia degli arcieri e balestrieri Filippo degli Ariosti, la presentazione del campionato interregionale rievocazioni storiche, un appuntamento in programma domenica 22 giugno. Ai piedi del munumento simbolo di Ferrara è stato svelato il calendario delle gare che culmineranno in agosto, con il mondiale di tiro con l’arco e balestra che si terrà a Gyula, in Ungheria. Ferrara sarà capitale nazionale della disciplina il 22 giugno, con il primo torneo cittadino che vedrà sfidarsi nelle vie centrali della nostra città più di cento atleti vestiti in abiti storici, creando una suggestiva atmosfera medievale in quello che è stato definito appunto un "attacco al Castello".

All’incontro sono intervenuti l’assessore Cristina Coletti, il presidente della compagnia degli arcieri e balestrieri Filippo degli Ariosti, Gianni Soffritti, il responsabile attività Fidasc arco Leonardo Mazzaferri, il delegato regionale di Nord Est Luigi Danieluzzo, il delegato regionale Emilia-Romagna Piero Broccanello e il presidente degli arcieri di Sant’Angelo Claudio Solforati. Il tutto moderato da Carola Lunardi del consiglio direttivo della compagnia degli arcieri e balestrieri Filippo degli Ariosti.

"Per Ferrara – ha detto l’assessore Coletti – sarà una nuova strepitosa occasione per farsi conoscere e apprezzare con le proprie bellezze anche da chi proviene da fuori. La nostra si dimostra una città attrattiva e per questo ringrazio l’assessore al Turismo Matteo Fornasini per il lavoro che sta svolgendo. Rivolgo il mio plauso alla compagnia Filippo degli Ariosti perché è con vero piacere che possiamo presentare, oggi, un calendario denso di attività. Attività che non sono solamente rievocazione storica, ma anche e soprattutto aggregazione e socialità".

Il 22 giugno si potranno vedere le maestrie e i bersagli storici, appositamente realizzati secondo criteri ben precisi nel rispetto della storia. Il presidente della Filippo degli Ariosti, insieme all’omologo della compagnia degli arcieri di Sant’Angelo di Vallefoglia, ha svelato tutti i prossimi appuntamenti. Nei prossimi mesi, infatti, si terranno il campionato interregionale Rievocazioni storiche, il campionato italiano, individuale e di società, prima del mondiale di agosto in Ungheria. Nel corso della mattinata si è tenuta anche una breve cerimonia di premiazione del campionato interregionale rievocazioni storiche 2024 con le nomine ufficiali dei direttori di tiro.