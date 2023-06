"Un ’volo su Vienna’ per informare i russi sugli scempi di Putin"

Caro Carlino,

sono di questi giorni le notizie di droni presumibilmente ucraini, che colpiscono località addirittura nei pressi di Mosca. Visto che a quanto risulta dalla stampa, la popolazione russa è tenuta completamente all’oscuro di quanto succede realmente in Ucraina, mi sembrerebbe un’ottima idea quella di copiare il famoso volo di d’Annunzio su Vienna del 9 Agosto del 1918 con il quale fu inondata la capitale austriaca con volantini che invitavano gli austriaci a disconoscere un governo che li aveva cacciati in una guerra che causava solo vittime tra vecchi, donne, bambini e soldati. Così facendo il popolo russo potrebbe venire a conoscenza dello scempio che Putin stà portando alla popolazione ucraina ed essere documentato con foto di quanto succede realmente in questo martoriato paese, senza dare al dittatore russo la scusa per ritorsioni ingiustificate.

Benito Simoni

* * *

BRUCE, CHI PAGHERÀ

LA SISTEMAZIONE

DEL PARCO URBANO?

Caro Carlino,

una breve riflessione. Non ero e non sono contrario al concerto di Springsteen al parco urbano, o a altri eventi nell’area. Ma adesso la situazione è grave e, a detta di amici esperti nel settore, insanabile se non a costi esorbitanti. Li pagherà l’organizzatore del concerto o dovrà farsene carico la collettività? A questa domanda semplice non dovrà rispondere lo studio commissionato all’università ma l’amministrazione. Non è una domanda semplice così come rispondere a quella sulla spesa sostenuta. Ogni giorno in più che passa alimenta sospetti.

Giorgio Manservigi

* * *

EMILIA ROMAGNA, BASTAVA

RINFORZARE GLI ARGINI

Caro Carlino,

si sa che col senno di poi siamo tutti bravi a elargire consigli, ma sta di fatto che la Regione Emilia Romagna è gestita da una giunta monocolore da almeno 75 anni. Essendo per di più un territorio ricco di corsi d’acqua e dunque facilmente alluvionabile, a mio parere bastava che “chi di dovere” avesse provveduto ogni anno a rinforzare gli argini di un fiume alla volta, che forse tutto questo disastro sarebbe stato più contenuto e meno devastante.

b. b.