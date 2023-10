Un volume su Edmondo Fontana,: "il pittore che amava il Liberty"

Oggi, alle 17 nella Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara), sarà presentato il volume fresco di stampa Edmondo Fontana. Il pittore, illustratore, caricaturista, che amava il Liberty di Michele Barioni, Alberto Cavallaroni, Galeazzo Giuliani. L’opera, di grande formato e interamente a colori, pubblicata dalla casa editrice Faust Edizioni, si compone di oltre 500 pagine di testi corredati da 408 illustrazioni rare o inedite. Presenteranno gli autori, la partecipazione è libera e gratuita. Singolare figura di tipolitografo, Edmondo Fontana (Ferrara 1861 - 1929) è nome molto noto ai collezionisti di antiche cartoline in ambito nazionale, ma è quasi sconosciuto al folto pubblico dei cultori di storia ferrarese. Sottratte all’incuria degli uomini, le oltre 400 illustrazioni che corredano quest’opera fanno riemergere dal buio dei tempi l’immagine di un artigiano che, in verità, presenta tutti i connotati propri dell’artista di qualità. Fontana si rivela elegante disegnatore, pittore e incisore, oltre che operoso artigiano dotato di originale verve satirica. Da quello che gli autori hanno definito ‘l’universo di Edmondo Fontana’ emergono immagini commentate della Città Estense non più esistenti e, per molti aspetti, sconosciute perché ignorate dalla storia ufficiale. Questo prezioso e raffinatissimo volume presenta per la prima volta una storia parallela, arricchita con notizie e immagini dimenticate che si dipanano in un racconto agile e colorato.

Michele Barioni, nato a Copparo nel 1966, lavora come direttore di produzione presso una nota fabbrica ferrarese. È appassionato di storia locale. Alberto Cavallaroni, nato a Ferrara nel 1937, laureato in economia e commercio a Bologna nel 1961, ha in seguito lavorato come impiegato all’Italsider tra Genova e Taranto. Ha insegnato materie amministrative e, dal 1973 sino alla pensione, è stato docente di ruolo di ragioneria e tecnica commerciale all’Istituto Monti di Ferrara. Dal 1972 al 1976 ha scritto sulle riviste locali Ferrara domani, Civiltà e Nuova Civiltà. Ha pubblicato i volumi “Ferrara nelle cartoline illustrate (1895-1945)” nel 1979 e, con Giorgio Mantovani e Alfio Mascellani, Ferrara illuminata nel 2004. Collezionista da oltre cinquant’anni di materiale cartaceo – libri antichi e moderni, cartoline e fotografie storiche – è socio di Ferrariae Decus, del Circolo Filatelico Ferrarese e dell’Officina Ferrarese.

Galeazzo Giuliani, nato a Ferrara nel 1939, laureato in Lingue e Letterature Straniere e abilitato all’insegnamento di Materie Letterarie, è stato docente e preside di ruolo. Dopo l’esordio nel 1970 con la silloge poetica Vender vento, nel 1977 ha fondato Nova, rivista di cultura varia, con la collaborazione del noto critico letterario Giorgio Bàrberi Squarotti. Nel 2019 ha dato alle stampe il “Dizionario biografico dei pittori, miniatori e incisori attivi a Ferrara dal XIV al XX secolo”, in due volumi di quasi duemila pagine. Ha organizzato mostre di pittori ferraresi, per i quali ha scritto presentazioni e monografie. È membro del Sodalizio Vangadiciense, con sede nella millenaria Abbazia di Santa Maria della Vangadizza a Badia Polesine, sulle cui riviste, Wangadicia e L’Adese, ha pubblicato numerose ricerche storiche, alcune delle quali riguardanti la famiglia d’Este.

