Un weekend a tavola con il pesce marinato

Nel week-end dal 25 al 27 aprile, la storica Manifattura di Comacchio aprirà le sue porte per la nona edizione della Festa dei Pesci Marinati, curata dalla cooperativa Work and Belong con il patrocinio del Comune di Comacchio, del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna e la collaborazione di diverse realtà del territorio. "Questa è la nostra festa – spiega il presidente di Work and Belong Alessandro Menegatti –, che ha l’obiettivo di raccontare a tutti l’esperienza che stiamo vivendo all’interno della Manifattura e tutta la rete di collaborazioni, nate in questi anni, con le varie associazioni".

Non mancherà lo stand gastronomico (aperto in tutte le tre giornate, dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 21) in cui verranno proposti vari prodotti del territorio, dai marinati di Comacchio, all’anguilla ai ferri con polenta, alla seppia e piselli, "e, novità di quest’anno – aggiunge Menegatti –, una lasagnetta al muggine creata assieme ai ragazzi dell’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’".

All’ombra del loggiato dei Cappuccini vi sarà il Mercato dell’arte e dell’ingegno, e vi sarà largo spazio anche per la cultura e la scoperta della città con percorsi culturali guidati gratuiti: Luciano Boccaccini curerà "Quattro passi nella storia" per conoscere i vallicoltori dell’800 Arturo e Luigi Bellini; il socio Fai Umberto Carli accompagnerà i visitatori in un viaggio alla scoperta dei segreti della città lagunare, tra luoghi storici e scorci particolari.

Tutti i giorni in Manifattura vi sarà anche il percorso su ‘Il mistero dell’anguilla’, la cui storia si intreccia con quella degli uomini: verranno messi in luce l’attività della pesca sul territorio e la preparazione dei prodotti. Ci saranno anche laboratori per bambini, in collaborazione con Spazio Marconi, Associazione Tao e Scuola Bottega San Giuseppe: da "Alici per gli amici" sulla preparazione dei marinati, a "Il meraviglioso mondo delle api", con l’Associazione Apicoltori Estensi, e "La nostra natura" – la custodia dell’ambiente, tartarughe e anguille.

Poi, sabato alle 17, la tavola rotonda dedicata quest’anno al lavoro, ai rapporti di collaborazione e amicizia creati in Manifattura, dal titolo "Le anguille vanno al mar dei Sargassi e noi dove andiamo?": moderati da Alessandro Menegatti, interverranno il direttore del Parco del Delta del Po Massimiliano Costa, il funzionario del Parco del Delta del Po Filippo Baldassarri, il formatore per aziende Flavio Gerardi, Annalisa Barison (Ais Emilia), la chef dell’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’ Annarita Minotti, la studentessa Marta Piparo con l’introduzione musicale del maestro Marcelo Cesena. Per conoscere il programma completo: www.imarinatidicomacchio.it/festamarinati.

Valerio Franzoni