Un weekend a tutta danza. Ballerini del mondo in Fiera

Torna la terza edizione di Dance Expo, l’appuntamento dedicato alla danza sportiva dilettantistica, che si svolgerà nel quartiere fieristico il 24 e il 25 maggio. A presentare l’iniziativa ci ha pensato Francesco Carità (Assessore dello Sport): "Sono contento di poter presentare nuovamente questo evento, che vedrà la partecipazione di più persone. Questo è motivo d’orgoglio per l’amministrazione comunale, che ospiterà un evento di caratura internazionale, con 40 squadre provenienti da tutto il mondo. In più quasi tutti rimarranno in città e questo promuove il turismo e la promozione della nostra città".

Pensiero per lo più condiviso anche da Andrea Moretti (presidente Ferrara Expo): "In ambito fieristico un evento si può definire consolidato se arriva alla terza edizione: in questo caso, dunque, possiamo definirlo così. Ci tengo a ringraziare i ballerini per aver dato emozioni e passione per questo sport, che al Dance Expo riusciranno a donare in scala maggiore. Questo appuntamento è diventato un punto fermo nel settore".

Infine spazio a Michela Natali (direttore tecnico di Ritmo Danza) per la descrizione del programma delle due giornate: "Sabato 24 maggio sarà dedicato agli adulti, spingendoli con attività pratiche e ginniche, lezioni di gruppo, lecture teoriche ed esibizioni in coppia. A concludere la giornata ci penserà l’orchestra di Elena Cammarone, molto apprezzata dal pubblico nella scorsa edizione. Domenica la giornata sarà riservata ai giovani, che saranno divisi in tre fasce d’età: 3-5 anni, 6-11 anni e poi 12 anni in su. Avranno modo di effettuare dei lecture show insieme ai campioni mondiali dopo aver preparato coreografie in mattinata. Si concluderà con la caccia agli autografi".