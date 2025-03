Un weekend da nerd in Fiera. Fumetti, giochi e spettacoli. Cultura pop tra i padiglioni

‘Ferrara Nerd’ è la nuova fiera del fumetto e della cultura pop, nata dall’esperienza dei creatori di Modena Nerd e Nerd Show Bologna, che si terrà a cura di Ferrara Expo sabato e domenica nei padiglioni della Fiera. L’iniziativa è stata presentata ieri in municipio. Un appuntamento dedicato agli appassionati di videogiochi dagli anni Ottanta a oggi, ai cartoni e alle loro sigle con un’organizzazione pensata per coinvolgere il visitatore rendendolo partecipe. L’intrattenimento in ogni sua forma è infatti la modalità in cui sono pensate tutte le attrazioni, con la possibilità di partecipare in prima persona come giocatori, ma anche disegnatori. Ben 16mila metri quadrati con i migliori espositori di comics, gadget e giochi, le aree interattive, centinaia di postazioni videogames, i giochi da tavolo e il modellismo, il fantasy, le gare cosplay, gli show musicali e tanto altro. Il programma è in continuo aggiornamento. All’incontro di presentazione sono intervenuti il sindaco Alan Fabbri, il presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti e il direttore artistico di Ferrara Nerd Lucio Campani.

"Siamo orgogliosi di accogliere a Ferrara la prima edizione del Ferrara Nerd Expo – ha sottolineato il sindaco Fabbri –, fiera che celebra la creatività, l’innovazione e la passione per il mondo del fumetto, del videogioco e della cultura pop. La nostra città si conferma ancora una volta dinamica e attenta alle nuove tendenze, pronta ad accogliere e valorizzare eventi di respiro nazionale. Questa manifestazione, infatti, rappresenta un’importante opportunità anche per il tessuto commerciale che gravita intorno a questo mondo, oltre che un momento di intrattenimento per giovani, famiglie e i tanti uniti dalla passione per i fumetti, i cosplay e i comics. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Ferrara e invito tutti a partecipare e a vivere questa straordinaria esperienza, che unisce passione e innovazione".