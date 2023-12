Una App per interagire col Comune: "Sempre in contatto coi cittadini"

"Aiutare la città a crescere con il Comune". E’ questo l’obiettivo del nuovo sito internet e dell’App gratuita, che si potrà scaricare già in questi giorni sul proprio telefono cellulare, che è stata presentata in Municipio. "E’ un importante passo avanti – ha detto il sindaco Davide Bergamini –. Siamo il primo comune all’interno della provincia che ci permette di essere proiettato verso il futuro. All’interno del sito troverete facilmente tutti i servizi. Si potranno ricevere una serie di informazioni utili, in tempo reale, direttamente sul proprio telefono. Dalla comunicazione della chiusura di una strada, al maltempo, a tutto quello che il Comune vorrà comunicare in modo diretto". Non è tutto: "I cittadini – ha spiegato il sindaco – potranno segnalare e comunicare in tempo reale con gli uffici, inviando ad esempio la foto e la segnalazione di una buca sulla strada o qualsiasi cosa, ricevendo una risposta. E’ un grande passo avanti per un comune come il nostro". Non è tutto: "Saranno collocate nel territorio bacheche iconografiche – ha aggiunto il sindaco – che permetteranno di interagire direttamente con la pubblica amministrazione, fare domande e ottenere una risposta". "Vigarano è uno dei pochi comuni che ci ha aiutato a sviluppare questo servizi in modo veloce e fruibile – ha ringraziato il direttore Antonio Celotto – Vigarano è ora un comune innovativo che va incontro ai cittadini".

Claudia Fortini