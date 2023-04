Una audio-guida per visitare e conoscere la ’Città Metafisica’

Una audio-guida per visitare e conoscere Tresigallo. È questa la novità che è stata realizzata dall’associazione Torri di Marmo, che già nel 2022 ha disegnato un nuovo itinerario turistico percorribile a piedi in circa 80 minuti e composto da 20 tappe. Per ognuna è stato stilato un testo capace di raccontare in modo sintetico ed incalzante la storia di quell’area, ripercorrendo le vicissitudini e gli aneddoti più significativi. Inoltre, al termine di ogni racconto, vengono date al turista tutte le indicazioni necessarie per raggiungere la tappa successiva. I testi, una volta revisionati, sono stati letti e registrati in uno studio di registrazione, trasformandoli in venti tracce audio arricchite dall’inserimento di alcuni effetti sonori coerenti con l’argomento trattato di volta in volta, per rendere così l’esperienza di ascolto più piacevole. Il tutto è stato integrato all’interno del sito della Città Metafisica: basta collegarsi al sito www.tresigallolacittametafisica.it e iniziare la visita.