Una barriera contro il sale

Una maxi barriera mobile in grado di consentire il normale deflusso delle acque dolci da monte verso la foce del fiume Po e al contempo capace di impedire il passaggio dell’acqua salata nell’opposta direzione. E’ questa la soluzione volta a contrastare la risalita del cuneo salino nel Delta, il luogo per realizzarla Porto Tolle. Il problema della risalita del cuneo salino ha assunto carattere di particolare intensità rischiando di minacciare aree ambientali e produttive sempre più vaste causando danni di ingente entità. A partire dai primi anni 2000 gli effetti della risalita del cuneo salino registrati a Pontelagoscuro – a parità di portata – si sono palesati in modo decisamente più evidente così come la stessa lunghezza del perimetro di risalita dei flussi di acqua salata.