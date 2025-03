Una bottega dell’immaginazione. Torna il festival dedicato a Simeoni

Manca poco meno di un mese alla quarta edizione del Symeoni Festival, evento organizzato e promosso dall’Archivio Sandro Simeoni e dalla filiera creativa Ferrara La Città del Cinema. Da quest’anno la manifestazione ideata e diretta da Luca Siano si sposta da Migliarino, luogo d’origine del cartellonista Sandro Simeoni, a Ferrara. Obiettivo della due giorni è ricordare la straordinaria figura di Simeoni, tra i più prolifici e importanti pittori di cinema della storia. Per far rivivere concretamente la sua arte saranno organizzati laboratori di alta formazione, masterclass e incontri con esperti del settore, dedicati soprattutto alle nuove generazioni. Da quest’anno sarà introdotto il Premio Symeoni che in ogni edizione sarà assegnato a una figura del cinema, delle arti visive o della musica che si sia particolarmente distinta per esperienza, creatività e innovazione.

"Il festival si trasferisce da Migliarino a Ferrara e sono felice di questo passaggio – spiega il direttore artistico Luca Siano – che in qualche modo segue l’onda biografica di Simeoni che da Migliarino passò a Ferrara e poi a Roma, raggiungendo la fama internazionale. Per noi è uno stimolo contribuire con questa due giorni all’offerta culturale della città". Il 10 e l’11 aprile l’ex caserma dei vigili del fuoco di via Poledrelli diventerà una grande ‘bottega dell’immaginazione’ in cui ragazzi provenienti dalle scuole del territorio, dalle scuole di cinema, dai paesi vicini e da tutta Italia seguiranno lezioni e incontri sull’illustrazione, la grafica, il lettering e la comunicazione visiva, tutti i campi in cui Simeoni si è distinto. Inoltre, a completare l’offerta, ci saranno eventi musicali e proiezioni di film legati sempre alla figura di Simeoni e al territorio.

Quest’anno l’omaggio cinematografico più importante sarà la proiezione del capolavoro di Dario Argento ‘Profondo Rosso’, di cui ricorrono i 50 anni dalla prima uscita in sala e di cui Simeoni disegnò l’iconico manifesto che sarà esposto nella sua duplice variante originale. "Il festival sta crescendo e noi – conclude Siano – lavoreremo per migliorarci ancora e per coinvolgere un pubblico sempre maggiore".