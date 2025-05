Una ’bretella’ tra Mirabello e Vigarano: "Proposta per alleggerire il traffico"

Nei giorni scorsi, nella sala consiliare del Comune di Terre del Reno, si è svolto un incontro operativo tra i sindaci e i tecnici dei Comuni di Cento, Terre del Reno, Bondeno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico per fare il punto sul percorso di redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale. L’incontro si è concentrato sulla volontà condivisa di procedere nei tempi più rapidi possibili verso la definizione di un piano che tenga conto delle esigenze dei territori, pur rispettando le prescrizioni regionali in materia di consumo di suolo. I sindaci hanno ribadito come la gestione attenta e strategica delle aree edificabili sia fondamentale non solo per garantire uno sviluppo ordinato, ma anche per preservare importanti risorse di urbanizzazione, vitali per la crescita equilibrata delle comunità. Pur riconoscendo che in alcune aree d’Italia il consumo del suolo sia stato eccessivo, i rappresentanti dei Comuni coinvolti hanno sottolineato come nei nostri territori vi sia ancora una reale necessità di poter edificare nuove aree, per accompagnare e sostenere la crescita delle comunità locali. Una crescita che riguarda sia nuove zone abitative, sia – e soprattutto – lo sviluppo economico e imprenditoriale, indispensabile per garantire nuove opportunità di lavoro e mantenere vive le comunità.

Tra i temi affrontati, è emersa la proposta infrastrutturale di una nuova bretella viaria tra Mirabello e Vigarano Mainarda, pensata per alleggerire il traffico pesante dai centri abitati. Una soluzione che potrebbe vedere anche il pieno coinvolgimento del Comune di Cento, creando così un’alternativa efficace al problema della viabilità dei mezzi pesanti che affligge il territorio, in attesa e nella speranza che possa finalmente vedere la luce il progetto della Cispadana.

Tuttavia, è stato chiarito che queste proposte infrastrutturali, pur importanti, dovranno necessariamente essere oggetto di ulteriori e specifici strumenti di pianificazione, poiché il PUG – per sua natura – non è lo strumento che può dare risposta diretta a esigenze complesse come quelle legate alla viabilità e alle infrastrutture sovracomunali. I Comuni coinvolti sottolineano l’importanza di un approccio coordinato per valorizzare le peculiarità di ciascun territorio, favorendo uno sviluppo armonico che tenga conto sia delle esigenze abitative ed economiche, sia della salvaguardia ambientale. L’obiettivo comune è arrivare alla stesura del nuovo Pug entro tempi brevi.