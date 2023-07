Una caccia al tesoro nel deserto ‘Il profanatore’ rapisce i lettori

Moltissimi gli appassionati di romanzo storico, l’altro giorno, nella libreria Giunti al Punto di Ferrara per la presentazione della nuova opera di Marcello Simoni, ‘Il profanatore di tesori perduti’. Durante la lunga chiacchierata con Stefano Bonazzi, l’autore ha raccontato la genesi della sua nuova fatica letteraria. Ad attirare la curiosità dei lettori soprattutto il "radicale cambio di ambientazione", che dopo l’Italia del 1200 de Il mercante dei libri maledetti, ha esplorato l’immaginifico mondo orientale. "Un romanzo che cresceva dentro di me soprattutto dopo gli ultimi romanzi del Mercante dove Ignazio da Toledo ha viaggiato in Oriente". Marcello Simoni, maestro delle parole e non solo: le pagine de Il profanatore sono arricchite da disegni, realizzati dall’autore, e da una nota finale ad uso e consumo dei più appassionati con curiosità, spiegazioni e consigli di lettura. "Le espressioni dei personaggi sembrano uscire da un film di Sergio Leone; non a caso ho inserito molti disegni, perché volevo che i lettori si facessero un’idea di queste facce abbronzate che sorridono". Il profanatore di tesori perduti ha le atmosfere delle Mille e una notte. "E’ un romanzo che arriva dopo un lungo periodo di incubazione perché da molto tempo, scrivendo altre storie, parlavo spesso di personaggi che vivono a metà tra mondo orientale e mondo occidentale" ha raccontato Simoni durante la presentazione.