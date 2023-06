Una camera segreta spunta all’ex ospedale

Durante la riqualificazione del piano terra della Casa di comunità di Copparo, gli operai si sono imbattuti in quella che una volta veniva definita la ’camera del carbone’. Così, oltre agli interventi previsti, è stato necessario restaurare questo antico spazio, in accordo con la Soprintendenza. "Le opere, che termineranno entro il mese di ottobre, – spiega una nota dell’Ausl – sono condotte con i crismi del restauro architettonico utile per bonificare, come detto, alcune situazioni emerse nel corso delle demolizioni. Duranti i lavori è emerso una curiosità: uno dei locali interessati dal cantiere un tempo era adibito al deposito del carbone per riscaldare il vecchio ospedale. L’area interessata, infatti, è stata modificata nel tempo e tracce di queste trasformazioni si possono “leggere” nelle diverse tipologie costruttive visibili a seguito della rimozione degli intonaci". Il particolare, continua la nota, è emerso durante il sopralluogo sull’andamento dei lavori che si è tenuto in mattinata, alla Casa della salute di Copparo con il sindaco Fabrizio Pagnoni e i rappresentanti di Ausl: il direttore del distretto Centro Nord, Marco Sandri, l’architetto dell’Ausl Giovanni Peressotti, la geometra dell’ufficio Tecnico Ausl Annalisa Sireus e il progettista e direttore dei lavori, Daniele Spoletini e in qualità di responsabile medico Carlotta Serenelli. A fare gli onori di casa è stata la responsabile organizzativa della struttura copparese Francesca Bonsi e la collega della direzione infermieristico-tecnica Silvia Cirelli.

"I lavori proseguono secondo il programma che prevede la chiusura del cantiere ad ottobre", ha assicurato il responsabile dei lavori Spoletini che, insieme all’architetto dell’Azienda Usl, ha spiegato che gli interventi, in parte, saranno, e eseguiti di concerto con la Sopraintendenza, anche di restauro proprio "perché si è reso necessario bonificare a dovere e riqualificare l’antica stanza del carbone dell’ex ospedale".

Le opere, che riguardano sopratutto l’adeguamento impiantistico, prevedono spazi, modulabili, per la realizzazione di cinque ambulatori dotati di sala d’attesa, un deposito e una zona, attigua all’ingresso, che sarà dedicata a un’altra sala d’attesa e a un ufficio. Il cantiere infatti sta lavorando per predisporre tutto quanto per la realizzazione della sede definitiva del Cau (Centro assistenza urgenza, l’evoluzione dell’Ambulatorio a bassa complessità).

"Un sopralluogo che dimostra come i nostri uffici riescano, con soddisfazione, a portare avanti le opere secondo il programma", ha concluso con soddisfazione il direttore del Distretto Marco Sandri.

re.fe.