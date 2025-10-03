Una camminata benefica. Ferrara in movimento per sostenere la pediatria

Ferrara si mette in movimento per sostenere i bambini ricoverati in ospedale. Si chiama la “Camminata del Piccolo Lettore” la manifestazione a scopo benefico che si terrà domenica sulle Mura, con partenza alle 9.30 da piazzale Dante Alighieri. Una passeggiata davvero aperta a tutti, dove ai partecipanti si richiede di portare giochi, libri, materiale di consumo come quaderni, pennarelli, matite colorate da donare alla Biblioteca Blu, allestita dall’associazione Circi presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Cona. La manifestazione, promossa dall’associazione Yujo con l’aiuto di tanti partner e la partecipazione attiva del gruppo ferrarese dell’Associazione Nazionale Alpini, beneficia del patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune.

"Un’iniziativa di grande cuore – dice l’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti –, nata spontaneamente dall’associazione Yujo, per la quale ringrazio il presidente Antonio Vaianella, per promuovere un atto concreto di vicinanza ai bambini sottoposti a ricovero in ospedale. Con questa manifestazione, Ferrara dimostra ancora una volta di non essere indifferente verso i bisogni che colpiscono i cittadini meno fortunati. Invito tutti a partecipare e a portare quel che è possibile, per dare un segnale di incoraggiamento ai piccoli e alle loro famiglie. Grazie anche alle associazioni e alle attività commerciali che si sono unite per garantire lo svolgimento della manifestazione".

Tangibile l’impegno dell’associazione Yujo e Circi, che hanno unito le proprie forze. "Avevamo sperimentato questo evento nel 2018 – spiega Antonio Vaianella, presidente di Yujo – e quest’anno finalmente siamo riusciti a riproporlo. Crediamo fortemente in questa iniziativa, perché la Biblioteca Blu è un grande progetto, che merita di essere sostenuto e quel che contiene rappresenta una medicina spirituale per i ricoverati". "Speriamo siano in tanti a donare, perché qualsiasi materiale raccolto sarà destinato a dare risposte alle situazioni di bisogno" aggiunge Anna Maria Bovinelli, presidente dell’Associazione Circi. Per iscriversi è richiesta una quota di 10 euro, gratuita per gli under 13. Per informazioni 379-1738756.