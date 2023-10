Una camminata con le scuole. Giovedì torna la ’StraCarducci’

Al via la terza edizione della ‘StraCarducci’. Presentato ieri mattina, nell’aula magna del liceo, la camminata non competitiva promossa dalle classi ad indirizzo sportivo dell’istituto, che si svolgerà giovedì 26 ottobre alle 10 e la novità di quest’anno è che sarà aperta alla cittadinanza. Presenti l’assessore all’istruzione, Dorota Kusiak, la dirigente scolastica Lia Bazzanini, i docenti Andrea Rudatis e Silvia Balzani. L’illustrazione dell’evento è stata a cura degli alunni delle classi 4^ E e 4^ F Alessia Grandi, Annalisa Biolcati e Sofia Schembali. Il percorso della camminata sarà di 7,5 km circa, partenza e arrivo alla ‘porta degli angeli’, lungo corso Ercole I° D’este, via San Romano, Porta Paola, sottomura e le mura estensi. I partecipanti saranno gli allievi della 4^ E e 4^ F del liceo ‘G. Carducci’, allievi delle classi terze di alcuni istituti secondari di primo grado, oltre ad insegnanti, accompagnatori, genitori e famiglie dei partecipanti. Giovedì 26 ottobre il ritrovo è previsto alle 9.30 e partenza alle 10, al termine un attestato di partecipazione e gadget a tutti gli allievi partecipanti.

"Faccio i miei complimenti a questi ragazzi – ha spiegato l’assessore Dorota Kusiak – con piacere l’amministrazione comunale sostiene questa manifestazione che vedrà coinvolti anche altri istituti scolastici oltre alla cittadinanza. Un evento che rientra nei percorsi per le competenze trasversali ed orientamento, costituiscono una metodologia didattica che permette di arricchire la preparazione degli studenti attivando in loro una maggiore consapevolezza delle attitudini personali, grazie a progetti in linea con l’indirizzo sportivo dei loro studi".

Mario Tosatti