Una camminata contro il fumo: "I segreti? Sport e vita sana"

Una camminata sulle mura per richiamare l’attenzione sui danni causati dal fumo. È così sabato Ferrara celebrerà la Giornata mondiale senza tabacco. Il ritrovo per la partenza è alle 9 da Porta Paola. A organizzare l’iniziativa, patrocinata dall’assessorato allo Sport, è il Movimento sportivo popolare Italia in collaborazione con il Servizio sanitario regionale, l’Azienda ospedaliera e l’Ausl cittadina. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore Francesco Carità con la presidente Msp, Lara Liboni, il direttore di Chirurgia toracica dell’Ausl, Giampiero Dolci, i direttori di Pneumologia del Sant’Anna e Ausl, Alberto Papi e Marco Contoli, il direttore sanitario Roberto Bentivegna, il dirigente di Chirurgia toracica Nicola Tamburini. "Cogliendo l’occasione della Giornata mondiale senza tabacco, con questa iniziativa – così Carità – vogliamo sensibilizzare quanto più possibile i cittadini sui problemi legati al tabagismo e sull’importanza di adottare stili di vita sani, al riparo dalle dipendenze, come quelle da fumo, e basati sull’abitudine al movimento e all’attività fisica. Ringrazio Msp, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, che si è fatto promotore di questo appuntamento. L’auspicio è che siano tanti i ferraresi, soprattutto giovani, lo sport si unisce alla prevenzione e alla tutela della salute le iniziative sportive hanno un riverbero ancora più significativo". L’iniziativa è a partecipazione gratuita, sarà distribuita la maglietta dell’evento e i partecipanti potranno lasciare un’offerta libera come contributo alla ricerca contro i danni da fumo. Un italiano su quattro (il 24,2% della popolazione) è un fumatore. Il 70% dei fumatori inizia prima dei 18 anni di età e il 94% prima dei 25 anni.

Mario Tosatti