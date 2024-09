Una ’Camminata del cuore’: tutti di corsa tra sport e solidarietà

Tutti in piazza per ‘la camminata del cuore’. Un appuntamento in programma per sabato, pensato in occasione dei vent’anni di ‘Vola nel Cuore’, con il patrocinio del Comune di Ferrara, Uisp comitato di Ferrara e la collaborazione della Polisportiva Doro Ferrara. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale, dall’assessore comunale Cristina Coletti, assieme al presidente dell’associazione ‘Vola nel Cuore’ Silvio Marchetti, alla responsabile della segreteria dell’associazione Cinzia Pasello e al responsabile dell’evento Alessandro Marzola. "Sabato pomeriggio i cittadini – ha spiegato l’assessore Coletti – avranno una bella occasione per ritrovarsi tutti insieme, per divertirsi e soprattutto per mostrare un segno tangibile di vicinanza all’associazione ‘Vola nel Cuore’. Una realtà unica sul territorio, che taglia il traguardo dei primi 20 anni di attività. L’associazione è cresciuta tanto e insieme condividiamo con orgoglio alcuni progetti di grande valore, fra cui il "Giardino del Cuore", che come assessorato alle politiche sociosanitarie abbiamo fortemente sostenuto anche attraverso un contributo economico. Si tratta della creazione di uno spazio, privo di barriere fisiche e sensoriali, che da 2 anni valorizza la Cittadella San Rocco e totalmente dedicato ai pazienti ricoverati nel Reparto di Neuropsichiatria". L’associazione ‘Vola nel Cuore’, quindi, festeggia vent’anni in supporto dei bambini ricoverati in pediatria e neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna. "Ringraziamo – ha aggiunto Silvio Marchetti – l’amministrazione e in particolare l’assessore Coletti per il sostegno. In questi venti anni di attività ci abbiamo messo il cuore e l’anima, siamo partiti in pochi volontari ma poi siamo cresciuti e ora siamo in 42". L’appuntamento di sabato sarà una camminata non competitiva di 5km circa, senza classifica e premiazioni, con ritrovo a partire dalle 15.30 in piazza Cattedrale.

