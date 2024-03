Una camminata nei ’luoghi del cuore’ di Veronica

Il grande cuore che animava Veronica Furegato, scomparsa tragicamente a soli 19 anni, è stato ricordato dagli oltre 60 fra familiari, e amici, domenica scorsa tra l’arenile e la pineta di Volano, con la manifestazione "I luoghi del Cuore". I genitori Natascia ed Alessandro Furegato, assieme a tanti amici, nel ricordo dell’indimenticata figlia Veronica, hanno promosso per il secondo anno una breve escursione, partendo dalla sede staccata del Circolo Nautico Volano di Codigoro, la cui sede ufficiale è presso la darsena codigorese. Nel ricordo di Veronica, che alle medie aveva espresso alla mamma Natascia la volontà nel caso di sua scomparsa del dono degli organi, si è costituito un gruppo artistico che organizza iniziative per ricordarla e mettere in luce la creatività dei giovani. Veronica era una ragazza dal grande talento, poiché oltre ad essere una ricercata modella per sfilate di prestigio, dipingeva, creava abiti di moda ed aveva sempre una grande attenzione verso il prossimo.

Non solo una camminata in quei "Luoghi del cuore" dove la famiglia amava ritrovarsi e anche fermarsi "seduti su un tronco – ricordano i genitori – ad osservare le forme che riuscivamo a cogliere dalle nuvole, un gioco tutto nostro, ma anche a progettare il futuro che si apriva luminoso per Veronica". Oltre alla camminata era stato organizzato il concorso fotografico "Emozioni" in collaborazione col Gruppo Fotografico di Codigoro, che metteva in palio sei premi con altrettante ceste piene di generi alimentari. La classifica finale ha visto il premio "Social" a Sara Marin, quello "I luoghi del cuore" a Simone Azzi.

Il premio della critica, assegnato dal presidente dei fotografi codigoresi Silvano Fabbri a Simona Tomasi. Per la categoria "Emozioni" prima Elisa Crestani, seguita da Anna Angusti e Meddy Rolfini. Al termine della camminata e subito dopo le premiazioni, un genuino buffet è stato offerto a tutti i partecipanti. Il gruppo Artistico formato da Alessandro Furegato, Natascia, Alessandro e Annalisa Zanghirati, Alessandra Scarpa, Alessandra Succi Leonelli e Riccardo Sapori, sta già preparando per la fine dell’estate uno spettacolo in piazza Matteotti a Codigoro, nel quale i giovani della provincia potranno proporre ogni loro talento.

