Una camminata per i 45 anni di Ant Al via da Porta Angeli

Una ‘Camminata per i 45 anni di Ant’. È stato presentato, nella sede municipale, l’appuntamento che si terrà domani alle 15.30. In conferenza l’assessore Cristina Coletti, la delegata Ant di Ferrara Franca Arca e la presidente di Uisp Ferrara Eleonora Banzi. L’evento è promosso da Ant Ferrara, patrocinato dal Comune e da Uisp. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’attività assistenziale di Ant. "L’evento – sottolinea Franca Arca – è aperto a partecipanti di tutte le età e non solo ai camminatori abituali, e mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del movimento all’aria aperta, oltre a far conoscere l’operato benefico di Ant per i suoi 45 anni". Una camminata non competitiva di circa 5 km che si articolerà tra le mura estensi e il sotto mura, con partenza da Porta degli Angeli alle 15.30.