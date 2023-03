Una camminata per Veronica "Sono i nostri luoghi del cuore"

Con quel colibrì, simbolo di una leggerezza che caratterizzava la bellissima, dentro e fuori, Veronica Furegato, scomparsa a soli 19 anni, il Gruppo Artistico nato nel ricordo della sua bontà e altruismo, ha organizzato per domenica 12 marzo una camminata a Volano denominata "i Luoghi del Cuore". "L’idea – esordisce mamma Natascia – è nata pensando all’ultima volta che camminai, due anni fa, in questi posti, i nostri luoghi, dove la portavo fin da piccola e ci siamo sedute su un tronco a parlare. Ricordare quel momento è importante e finalizzarlo alla solidarietà che Veronica esprimeva, dando tutto il ricavato al Mantello, l‘emporio solidale di Pomposa". La mattinata prevede alle 9,30 al Circolo Nautico Volano per le iscrizioni al costo di 5 euro, poi partirà la camminata verso il lido della Nazioni dalla spiaggia e il rientro nella pineta, con buffet e aperitivo all’arrivo offerto a tutti. Ci saranno 60 magliette, con sopra frasi pensate da Veronica, che verranno vendute a offerta libera e tutto il ricavato andrà al Mantello. "Siamo rimasti colpiti dalla scelta caduta su noi – dice il presidente del Mantello, Giuliano Tomasi – e ne siamo onorati". Il Gruppo Artistico Veronica è formato dai genitori Natascia e Alessandro, la zia Annalisa e lo zio Alessandro, Luigi Bertelli, Giovanni Zanella, Gaia Mussini, Riccardo Sapori, Alessandra Scarpa e Alessandra Succi Leonelli. "Ci sono vari modi di affrontare il lutto, chiudersi in se stessi, nostalgia del passato oppure gratitudine verso gli altri – conclude Natascia – ed é questa la strada che abbiamo scelto".

cla.casta.