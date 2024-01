Una campagna di aiuti: "Imprese made in Fe, contributi in arrivo. Spinta per il rilancio"

"È un carburante per l’anima e lo spirito delle aziende del settore primario". Lo definisce così, Alessandro Visotti, direttore di Coldiretti il nuovo bando che il Comune, di concerto con la Camera di Commercio, ha predisposto per le attività produttive del settore agricolo. Il plafond complessivo di risorse ammonta a centomila euro e potranno beneficiare del contributo tutte le imprese che hanno effettuato o effettueranno asporto e smaltimento di eternit da strutture aziendali, investimenti strutturali (coperture antipioggia, antigrandine, antinsetto e strutture la per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti), macchine agricole o attrezzature e rinnovi di impianti frutticoli. Per concorrere alla gara c’è tempo fino a metà marzo. Per l’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini questa "ulteriore misura studiata di concerto con le categorie" rappresenta "un tassello di una strategia di vicinanza al mondo produttivo che abbiamo impostato fin dal nostro insediamento". In effetti sono stati diversi, in questi anni, i bandi dedicati al mondo produttivo – dal commercio di dettaglio nelle frazioni, passando per quelli dedicati ad altre tipologie di imprese – che hanno caratterizzato l’azione amministrativa nel solco di "un profondo cambio di paradigma". Un approccio volto, come spiega Fornasini tornando al bando, "alla valorizzazione di un comparto, quello agricolo, che rappresenta un’eccellenza". "In un momento di così grande difficoltà – prosegue – realizzare un bando per le attività che faticosamente continuano a portare avanti il settore, è un atto importante". In termini numerici, come ribadisce il vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni, il valore aggiunto rappresentato dal comparto agricolo "è quantificabile in 460 milioni". Mentre sui valori di export complessivi, a livello provinciale, il settore primario "rappresenta il 10% del valore". Govoni pone l’accento sulla "strategicità del settore agricolo per il nostro territorio, che annovera a livello europeo, moltissime eccellenze". "Questo bando – interviene il direttore di Confagricoltura, Paolo Cavalcoli – rappresenta un segnale importante per le imprese che non hanno, da altri enti, ricevuto alcun tipo di ristoro a fronte delle pesanti ripercussioni dopo l’alluvione". In realtà, rimarca, "le condizioni critiche del settore, partono almeno dal 2019, ossia da quando in maniera miope l’Europa ha iniziato a limitare l’utilizzo di alcuni prodotti chimici che per gli agricoltori sono fondamentali per contrastare ‘malattie’ che colpiscono i frutti". "Gli agricoltori – aggiunge Visotti – hanno bisogno di sinergie positive e di bandi come questo che, al di là del valore economico, hanno un valore simbolico molto importante. Perché l’obiettivo principale di questa misura è raggiungere tutti coloro che hanno bisogno".