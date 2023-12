Una capsula del tempo nei giardini: "I nostri ricordi spediti nel futuro"

"Ciao, ci vediamo nel futuro". È una delle prime frasi pensate dai ragazzi della scuola primaria di Copparo da inserire nella nuova capsula del tempo che sarà interrata a primavera, a conclusione degli interventi sulla fontana e sull’area verde. Come si ricorderà, infatti, durante gli scavi nei giardini del centro nell’ambito del progetto ‘Rigenera Copparo’ finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), era emerso il mese scorso uno strano cilindro di plastica: era una capsula del tempo. Un cartellone, un registro e delle monete in lire stavano a testimoniare ai copparesi ‘di epoca futura’ l’impegno del Comitato Generale ‘Pro Fontana Caduti’, a cui si unirono nel 1992 il Comune, le associazioni combattentistiche e d’arma, la parrocchia, il mondo associativo e i cittadini "sensibili al pubblico bene" per raccogliere fondi e procedere al restauro della fontana monumentale. Una testimonianza di quel 25 aprile 1992, in cui vennero inaugurati i restauri conservativi della fontana. Il Comune ha dunque pensato a una staffetta: una nuova capsula del tempo che rappresenterà un emblematico passaggio di testimone affidato alle più giovani generazioni copparesi, le quali potranno così rivolgersi ai loro stessi discendenti. Nella mattinata di martedì Mauro Crepaldi, architetto di Patrimonio Copparo, ha incontrato le quattro classi quarte e le quattro classi quinte della primaria per spiegare loro cosa si sta realizzando nei giardini. Infine l’invito da parte dell’architetto Crepaldi: "Che messaggio vogliamo lasciare noi ai futuri cittadini?". I giovani studenti sono così stati coinvolti nella realizzazione della prossima capsula del tempo che, conclusi i cantieri, verrà interrata nei giardini. Dopo aver potuto attentamente osservare il contenuto di quella recentemente ritrovata e dopo aver rivolto tutte le domande del caso, si sono immediatamente messi al lavoro per ideare come poter spiegare ai posteri cosa stia accadendo ora a Copparo e nella loro vita.

Valerio Franzoni