Una Card per gli sposi novelli. Così il matrimonio è una favola

Un pacchetto per chi si sposa. Si chiama ‘Wedding Card Ferrara’, si tratta di un circuito di servizi pensato per facilitare il lavoro delle coppie che desiderano organizzare il loro matrimonio a Ferrara, il tutto con il patrocinio dal Comune.

L’iniziativa è stata presentata ieri nella residenza municipale, dall’assessore comunale alle attività produttive Francesco Carità, dai titolari di The Voice Group e ideatori del progetto Vincenzo Marchesano e Erika Andreetti e dal titolare di Nexmedia e coordinatore del progetto Nicola Palazzo. "Come assessorato alle attività produttive – ha affermato entrando nel merito dell’iniziativa Francesco Carità – non potevamo che sposare in pieno questo progetto, perché siamo dell’idea che l’unione fa la forza e quando varie professionalità di alto livello si uniscono, non possono che accrescere ancor di più la qualità del servizio che viene offerto. Un giorno così importante come quello del matrimonio è fondamentale che sia accompagnato da professionisti che siano di alto livello".

Tutte le attività aderenti all’iniziativa, una per ciascun tipo di servizio, sono elencate in una brochure ad hoc, pubblicazione che è legata alla card gratuita. "Wedding Card Ferrara" è un progetto che unisce fornitori selezionati nella città, nel settore del wedding. "Viene creata così una rete di professionisti che collaborano per offrire un’esperienza unica e completa per chi deve sposarsi", precisano ancora gli organizzatori.

