Una Caretta-Caretta come regalo di Natale

LIDO DI SPINA

’Adotta una tartaruga marina’. È l’iniziativa lanciata dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna per le festività natalizie. Dopo il fenicottero e il falco cuculo, l’Ente Parco ha previsto per quest’anno ulteriori azioni a supporto della tartaruga marina Caretta Caretta, considerando lo straordinario evento avvenuto nell’estate 2023. Lo scorso 22 agosto, infatti, 81 piccoli di tartaruga hanno raggiunto il mare dopo la schiusa delle uova sulla spiaggia di Milano Marittima, nell’area più a sud del Parco. Ed è stata la prima volta che un simile evento è accaduto in Emilia Romagna. Il nido della tartaruga era stato individuato e protetto: per due mesi il supporto del Turtles of the Adriatic Organization onlus con sede a Lido di Spina, insieme al Centro sperimentale per la tutela degli habitat, ha tenuto monitorato il nido. Pur essendo ben adattate alla vita acquatica, le tartarughe marine mantengono un forte legame con la terraferma, dove depongono le uova e, ovviamente, dove nascono i più piccoli. È dunque molto probabile che nella prossima estate si riproponga la deposizione da parte di una tartaruga marina su una delle spiagge del Parco: infatti, le tartarughe marine, di solito, tornano a deporre nei luoghi che hanno già prescelto, soprattutto se la riproduzione è andata a buon fine. A chi decide di adottare, è richiesta una cifra simbolica di 10 euro: un contributo che permetterà di creare le condizioni alle tartarughine che nasceranno dal nido che, si auspica, verrà creato nell’estate 2024 su una delle spiagge del Parco. In questo caso, i fondi verranno gestiti dall’associazione che ha l’autorizzazione ministeriale per gestire nidi e nuovi nati. In caso non vi fosse nidificazione, i fondi saranno devoluti alle associazioni che operano per il recupero delle tartarughe marine.