Una carovana per la cittadinanza. La mobilitazione per i referendum

Si infittisce il calendario delle attività promosse dal Comitato per i referendum sul lavoro per i 5 sì in materia di lavoro e cittadinanza. In tutta la provincia di Ferrara prosegue la capillare distribuzione di volantini informativi ai cittadini sui quesiti referendari, con presenze settimanali ai mercati e a diverse iniziative sul territorio.

Oggi farà tappa a Ferrara in piazza Cattedrale dalle 15 ’Una carovana per la cittadinanza’, partita da Mantova lo scorso 21 marzo nella Giornata internazionale contro il razzismo, per portare in tutta Italia un messaggio chiaro e importante, votare l’8 e 9 giugno per i sì ai referendum è un gesto di partecipazione che può migliorare la vita di milioni di persone e rafforzare la nostra democrazia. Martedì 20 maggio alle 20,45 presso il Centro dell’Olmo (Via Carlo Eppi, 11/1) di Portomaggiore si terrà l’iniziativa pubblica “Referendum 2025: 5 Sì per i diritti. Una serata di approfondimento sui quesiti referendari dell’8 e 9 giugno” con Veronica Tagliati, segretaria della Cgil.

Mercoledì 21 maggio alle 18 in Piazza Trento Trieste si terrà una ’Lezione in piazza’ con Silvia Borelli docente di Diritto del lavoro e relazioni industriali dell’Università di Ferrara per spiegare nel merito i quattro quesiti referendari in tema di lavoro, specificatamente: licenziamenti illegittimi nelle imprese con più di 15 dipendenti, licenziamenti illegittimi per i lavoratori occupati nelle imprese con meno di 16 dipendenti, clausole nei contratti di lavoro a tempo determinato e l’estensione della responsabilità all’impresa appaltante in caso di infortuni sul lavoro. Sarà presente Maria Grazia Gabrielli segretaria Cgil nazionale che interverrà sull’importanza di cancellare con i referendum, leggi che hanno reso le lavoratrici e i lavoratori più poveri e precari e per rendere il lavoro più sicuro e tutelato.