"Una Casa della comunità? Il sindaco deve chiarire"

CENTO

Pretende chiarezza il consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini dopo la notizia secondo cui Cento verrebbe dotata di una "Casa della comunità", come riferito dall’assessore comunale Mario Pedaci nel corso della recente riunione del locale Rotary dedicata alla sanità. Della vicenda si era parlato al termine della relazione del dirigente Roberto Bentivegna. Poi Pedaci aveva ricordato che Cento non avrebbe ricevuto alcun finanziamento "strutturale" (colpa dell’amministrazione precedente guidata da Fabrizio Toselli) ma che, grazie alla nuova Giunta Accorsi, giungeranno (l’assessore regionale Donini conferma) tre milioni per dare vita alla "Casa della comunità". Bergamini, dunque, chiede: "Casa della Comunità o ospedale per acuti? Qual è il destino del "Santissima Annunziata"? Vorremmo che il sindaco Accorsi, in una sede istituzionale, chiarisse quale dovrebbe essere il destino del nosocomio centese che, pezzo dopo pezzo, vediamo messo in difficoltà da politiche regionali poco chiare. In cui si annunciano potenziamenti, ma dove vediamo a rischio alcuni servizi, come lo stesso punto nascite. Sarebbe il caso di dire ai cittadini che cosa realmente si intende fare, per garantire un’assistenza sanitaria al territorio". L’esponente della Lega interviene dunque a proposito delle indiscrezioni sul futuro dell’ospedale di Cento e incalza: "Soltanto pochi mesi fa, l’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, ha riferito con dovizia di particolari interventi e numeri, a proposito della riqualificazione di alcune aree dell’ospedale. Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, l’assessore alla sanità centese Pedaci ha rivelato una prossima visita di Donini in città, per presentare il modello organizzativo della Casa della Comunità, ovvero per "l’assistenza di prossimità" rivolta alla popolazione e che avrebbe un investimento previsto di 3 milioni di euro. Vorrei sperare – dice Bergamini – se questo progetto è riferito a un potenziamento dell’offerta sanitaria centese e non a un ’declassamento’ del Santissima Annunziata da ospedale per acuti a presidio di assistenza sanitaria primaria. Quando si intraprendono percorsi come quello delle Case della Salute e delle Case di Comunità, di solito i pazienti acuti vengono dirottati altrove. Non essendoci altre soluzioni in vista per l’Alto Ferrarese, questo significherebbe dirottare tutto su Cona. E’ opportuno che il sindaco Accorsi e l’assessore Donini chiariscano quello che vogliono realmente fare".

a.l.