Una ’casa’ per praticare sport. Saranno assegnate 38 palestre: "Così sosteniamo le società"

Verranno assegnate 38 palestre, tra comunali e provinciali, scolastiche e non, per consentire di fatto lo svolgimento delle attività sportive di circa 50 società sportive (per allenamenti, campionati, tornei, sessioni di formazione, ecc.) nel periodo compreso tra l’1 settembre 2025 e il 30 giugno 2026. L’avviso per partecipare verrà pubblicato il prossimo 27 giugno. La delibera sulla assegnazione delle Palestre Comunali per la stagione 2025/26 è stata approvata oggi dalla Giunta Comunale. "L’avviso che verrà pubblicato venerdì prossimo è uno dei più attesi dal mondo sportivo cittadino che, per rendere effettive ed efficaci le proprie attività, ha costante bisogno di spazi utili e attrezzati. Per questo, riteniamo essenziale come Amministrazione rendere fruibili e accessibili gli spazi comunali a disposizione. Sono molto felice per la delibera in Giunta Comunale nei tempi prestabiliti, è molto importante per una città di sport come la nostra", ha sottolineato l’assessore allo Sport Francesco Carità. Nel bando vengono definiti i requisiti e criteri che verranno utilizzati per l’assegnazione degli slot orari. Sono stati apportati anche alcuni cambiamenti nel tariffario, con agevolazioni per i più giovani (sconti del 75% dai 3 ai 6 anni e del 50% dai 7 ai 12 anni) e con la totale gratuità per persone disabili. Potranno presentare domanda per la richiesta di assegnazione in uso temporaneo delle palestre i presidenti o i legali rappresentanti delle associazioni o società sportive iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento dello Sport.