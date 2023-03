Una casa senza più barriere "Il nostro regalo per Andrea"

"Una storia che vede protagonista una persona speciale come Andrea, che insieme alla sua famiglia ha dato prova che essere determinati è la chiave per superare ogni ostacolo. Questa è una bellissima vicenda, da cui spero che tanta gente possa trarre la giusta ispirazione per non mollare mai. Ogni individuo ha capacità spendibili nella società, basta crederci e quest’uomo ce lo dimostra". Queste le parole pronunciate dall’assessore comunale alle politiche sociali Cristina Coletti nel corso della visita, avvenuta nei giorni scorsi, ad Andrea nella sua nuova abitazione. Nell’occasione erano presenti anche i genitori Teresa Graziani, Francesco Alberti, il fratello Giacomo e la sua compagna Patrizia. Andrea è un 37enne affetto da una disabilità di tipo cognitivo al 100%, e da pochi giorni si è trasferito a vivere da solo in un appartamento del centro storico. Fondamentale il supporto della famiglia, che con la scelta di partecipare ad un bando pubblico ha voluto investire nel futuro del proprio figlio acquistando un immobile: "Questo passo, per Andrea, significa autonomia nel presente e soprattutto in futuro, in vista di un ‘dopo di noi’" hanno spiegato Teresa e Francesco. A seguito dell’acquisizione dell’alloggio, dunque, i genitori lo hanno reso accogliente abbattendo ogni barriera, facendo montare corrimani nelle scale, tapparelle elettriche e un bagno particolare per agevolare il figlio che presenta problemi di equilibrio. "Ringrazio tutte le associazioni – ha detto l’assessore Coletti – che insieme all’Amministrazione non fanno mai mancare sostegno ai cittadini più bisognosi".