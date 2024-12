Una casa tutta per Babbo Natale. Serata di fine anno insieme a Fuffy

LAGOSANTO

Con "Natale Insieme 2024", Lagosanto celebra il periodo più dolce dell’anno, con un mese di eventi magici. Da sabato prossimo fino alla vigilia dell’Epifania il cuore della cittadina laghese si trasformerà in un suggestivo scenario natalizio, con decorazioni scintillanti e attività per tutte le età. Momenti per offrire momenti di gioia, condivisione e allegria, per consolidare lo spirito di comunità. Si comincia con l’inaugurazione del "Villaggio di Babbo Natale" e l’animazione di Fausto "Fuffy" Finessi e la domenica successiva in piazza Vittorio Veneto coro Gospel. Tra gli eventi più attesi di questa edizione ci sarà la Casa di Babbo Natale: un’esperienza magica per i bambini, che potranno incontrare il simpatico vecchietto di rosso vestito e con barba bianca che porterà doni ai più piccoli. Ci saranno anche spettacoli e concerti, con performance dal vivo di cori, bande musicali e artisti locali per immergersi sempre nell’atmosfera natalizia. Anche un villaggio Incantato, nel quale è stato preparato un allestimento fiabesco che sorprenderà i visitatori con luci, giochi e animazioni. E non potevano mancare gli eventi enogastronomici, con stand che propongo specialità del territorio per scoprire e assaporare i sapori tipici del Natale, proposti da diverse associazioni di volontariato di Lagosanto. Per tutto il periodo le attività commerciali rimarranno aperte anche la domenica. L’arrivo dell’anno nuovo sarà atteso domenica 29 con l’animazione di Fuffy, mentre il 3 gennaio ci sarà l’arrivo della Befana con la tradizionale distribuzione delle calze. Maggiori informazioni sul programma e sugli orari degli eventi, sulle pagine social ufficiali di Proloco Lagosanto.