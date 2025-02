Una cena in stile rinascimentale. Gusto e costumi con chef Corelli

Menù stellato quello di sabato sera alla Manifattura dei Marinati. Nella sala degli Aceti, l’organizzazione che gestisce la struttura, guidata da Alessandro Menegatti (presidente della cooperativa Work&Belong) ha allestito per l’occasione una sala ospiti suggestiva. I commensali, chi in maschera e chi in abito lungo da sera, hanno potuto degustare i piatti presentati dallo chef Igles Corelli il quale, con la preziosa collaborazione degli alunni dell’istituto Remo Brindisi, ha servito in tavola quattro portate ispirate alle ricette del cuoco della corte estense Messisbugo.

All’evento, indossando abiti rinascimentali per contribuire a ricreare il clima carnevalesco che si respira in questi giorni a Comacchio, erano presenti il sindaco Pierluigi Negri e la vicesindaco Maura Tomasi. Gli amministratori hanno rivolto un sentito ringraziamento agli organizzatori dell’originale evento. Hanno anche sottolineato l’impegno degli alunni dell’istituto Brindisi che in cucina hanno tenuto una lezione formativa importante grazie al sapere culinario dello chef Corelli. "Grazie a tutti per aver saputo ricreare la magia del carnevale anche in questa sala degli Aceti allestita in modo impeccabile per ospitare chi ha voluto degustare piatti di qualità" ha dichiarato Tomasi.

Il sindaco Negri si è rivolto invece agli studenti del Remo Brindisi: "Grazie per la vostra preziosa collaborazione in sala e in cucina. Con lo chef Igles Corelli siete stati protagonisti di un’esperienza culinaria importante che speriamo possa ispirare molti di voi a diventare ottimi cuochi che sappiano valorizzare i prodotti di questo meraviglioso territorio". All’evento era presente anche l’organizzatrice del Carnevale sull’acqua Carla Carli.