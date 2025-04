Una cerimonia partecipata. In memoria di Ambrosoli: "Esempio di uomo libero"

Un gruppo di cittadini ferraresi ha promosso e organizzato per sabato scorso una giornata in memoria dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, esempio di onestà, rettitudine, senso del dovere ed integrità morale spinti sino all’estremo sacrificio. La cerimonia prevedeva alle 11 in un’area pubblica ubicata in via Aurelio Saffi (all’altezza dei civici 13,15,17) l’intitolazione alla sua memoria. Nell’occasione, grazie alla fattiva collaborazione del Conservatorio “G.Frescobaldi” di Ferrara, Andrea Leonardo Pinna, Antonio Eduardo Figura e Christian Forte hanno eseguito brani di Modest Petrovic Mussorgskij e Johann Sebastian Bach.

Nel pomeriggio al cinema Santo Spirito di via Resistenza, si è svolto un incontro aperto a tutta la cittadinanza, con Marco Magri, professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Ferrara e Ferruccio de Bortoli giornalista, già direttore del “ Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”. "Giorgio Ambrosoli, nominato nel 1974 liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, ha lasciato tanti esempi a cui ispirarci e su cui basare le nostre azioni quotidiane – dicono gli organizzatori – ma più di ogni altro ha dimostrato essere un uomo capace di affermare la propria libertà, innanzitutto con sé stesso, rimanendo coerente al proprio pensiero e alle proprie convinzioni".

"L’avvocato Ambrosoli resterà per sempre un esempio encomiabile di virtù civica, onestà e rettitudine. Incaricato dallo Stato, per mezzo del Governatore della Banca d’Italia, della funzione di commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, fu lasciato solo, dal Governo, nel confronto con i poteri occulti della finanza internazionale e della criminalità organizzata – ha detto il professor Marco Magri alla cerimonia –, per mano della quale fu assassinato, l’11 luglio 1979, per non aver ceduto alle pressioni che lo volevano costringere ad accettare un piano di salvataggio pubblico della Banca in liquidazione".